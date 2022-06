Perrazzelli Bankitalia | criptovalute presentano rischi e vanno regolamentate Enria Bce | le banche europee escano dalla Russia in tempi rapidi

Advertising

fintechIT : RT @UfficioStampaBI: #FinTech Nel futuro avremo una serie di sistemi che convivranno: #instantpayments, #CBDC, e tante altre nuove forme di… - bancaditalia : RT @UfficioStampaBI: #FinTech Nel futuro avremo una serie di sistemi che convivranno: #instantpayments, #CBDC, e tante altre nuove forme di… - bancaditalia : RT @UfficioStampaBI: #FinTech Nelle grandi rivoluzioni della #tecnologia ci sono sempre dei momenti di riflessione, periodi in cui il merca… - fintechIT : RT @UfficioStampaBI: #FinTech Nelle grandi rivoluzioni della #tecnologia ci sono sempre dei momenti di riflessione, periodi in cui il merca… - bancaditalia : RT @UfficioStampaBI: Le tematiche #FinTech travalicano i confini nazionali e comunitari: occorre un lavoro comune con tutti i regolatori. #… -

Il Sole 24 ORE

Cripto, Consob eall'attacco Di criptovalute ha nuovamente parlato il numero uno della ... annunciate dalla vicedirettrice generale Alessandra: "Abbiamo pensato a una ...... un tempo biblico per tecnologia', ha dichiarato. 'Per questo motivo e per dare una risposta operativa al mercato, per dire quali sono i paletti prima dell'applicazione di Micar, che non ... ***Criptovalute: Perrazzelli, presto prima comunicazione Bankitalia - Il Sole 24 ORE (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 03 giu - La Banca d'Italia sara' la prima in Europa 'o tra le prime' banche centrali a fornire al mercato indicazioni di vigilanza sulle criptovalute, in attes ...