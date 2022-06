Oristano: 1,6 milioni di euro in aiuti non dovuti, la Finanza denuncia 92 pescatori (Di venerdì 3 giugno 2022) Hanno incassato indennizzi per il blocco della pesca in mare, a causa delle esercitazioni militari nel periodo 2015 - 2019 al poligono di Capo Frasca, nell'Oristanese, oltre 1 milione e 600mila euro, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Hanno incassato indennizzi per il blocco della pesca in mare, a causa delle esercitazioni militari nel periodo 2015 - 2019 al poligono di Capo Frasca, nell'Oristanese, oltre 1 milione e 600mila, ...

