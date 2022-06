Nostalgia di Blanco: testo e significato della nuova canzone del cantante (Di venerdì 3 giugno 2022) Nostalgia di Blanco arriva online dalla mezzanotte di venerdì 3 giugno 2022. Un nuovo brano per continuare i suoi ultimi successi tra Sanremo e concerti sold out. Nostalgia di Blanco: testo Blanco ha pubblicato il suo nuovo singolo “Nostalgia”. Sull’onda degli ultimi successi, vedi la vittoria a Sanremo ma anche una serie di concerti tutti sold out, ha presentato alla mezzanotte del 3 giugno 2022 un nuovo brano. Ecco il testo completo: Ti vorrei comprare come se fossi una bambola Ti vorrei curare ogni?ferita?che ti sanguina A?costo di rischiare di cadere in?una trappola E ricordarmi di te solo Per le scopate che abbiam fatto senza più provare amore Tutto quel che ci siam detti senza più provare amore E arrivare a litigare fino a stare male E me ne ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 3 giugno 2022)diarriva online dalla mezzanotte di venerdì 3 giugno 2022. Un nuovo brano per continuare i suoi ultimi successi tra Sanremo e concerti sold out.diha pubblicato il suo nuovo singolo “”. Sull’onda degli ultimi successi, vedi la vittoria a Sanremo ma anche una serie di concerti tutti sold out, ha presentato alla mezzanotte del 3 giugno 2022 un nuovo brano. Ecco ilcompleto: Ti vorrei comprare come se fossi una bambola Ti vorrei curare ogni?ferita?che ti sanguina A?costo di rischiare di cadere in?una trappola E ricordarmi di te solo Per le scopate che abbiam fatto senza più provare amore Tutto quel che ci siam detti senza più provare amore E arrivare a litigare fino a stare male E me ne ...

IlContiAndrea : #Nostalgia è il nuovo singolo di #Blanco, prodotto da Michelangelo, in uscita venerdì 3 giugno - callmegiorgia_ : RT @svnflowers3: solo blanco poteva far uscire una canzone come nostalgia che non c’entra niente con l’estate lui fa il cazzo che vuole e n… - cidivideunmuro : RT @mengoni_mylove: Blanco ha chiamato 'Nostalgia' la sua nuova canzone perché intitolarla 'Giulia' sarebbe stato eccessivo #nostalgia - sabrina45477538 : RT @blancosupporter: un blanco già distrutto di portare alle spalle 5 dischi di platino perché si sarà così #blanco #nostalgia https://t.… - sabrina45477538 : RT @biancoparadisoo: solo riccardo può fare una canzone con il testo come quello di david/afrodite con una base che non c’entra un cazzo. p… -