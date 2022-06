Milano | la Polizia Locale scopre un giro di aste giudiziarie truccate

VogelMonica : RT @francobaietti: Milano Spaccio a Cielo aperto ma sono presi : La polizia è impegnata a manganellare i pescatori al momento. - RenzoCianchetti : RT @francobaietti: Milano Spaccio a Cielo aperto ma sono presi : La polizia è impegnata a manganellare i pescatori al momento. - bebagemelli : Più Forze dell’Ordine in strada, più telecamere in città, più risorse alla Polizia locale. Questo serve a Milano pe… - tamangha : RT @francobaietti: Milano Spaccio a Cielo aperto ma sono presi : La polizia è impegnata a manganellare i pescatori al momento. - razorblack66 : RT @francobaietti: Milano Spaccio a Cielo aperto ma sono presi : La polizia è impegnata a manganellare i pescatori al momento. -

MilanoToday.it

Ora, in seguito alle indagini degli agenti dellalocale diil processo per questa vicenda si è concluso con 19 condanne fino a 11 anni di carcere per corruzione, turbativa d'asta e ...Dalla Giunta le nuove regole in vigore per un anno in via sperimentale, 3 giugno 2022 " ...queste iniziative possano presentare la propria proposta direttamente ai Comandi decentrati di... Perché c'erano due elicotteri della polizia che volavano sopra Milano Milano, 3 giu. (askanews) - Almeno tre persone sono morte in un incidente ferroviario nello stato federale tedesco della Baviera, con numerosi feriti gravi. Diversi feriti sono stati trasposrtati in o ...La giovane ha tentato di attraversare con la forza via Milano che era stata chiusa al traffico per la Fiera di Primavera. Convocata al Comando, ha persino rifiutato di fornire le proprie generalità ...