Milan | Tomori | “Vincendo lo scudetto abbiamo dimostrato che molta gente si sbagliava”

(Di venerdì 3 giugno 2022) “Mai visto niente di simile: così tanta, tutta per strada, non si può descrivere. Ci sono volute ore per percorrere pochi chilometri. Nessuno si aspettava che ce la facessimo. E per questo quando ce l’fatta è stato anche più bello,che lasi. È stata una vittoria dolcissima per tutti noi, che sapevamo di potercela fare”. Lo ha detto Fikayo, difensore del, in un’intervista al Guardian in cui ha parlato della gioia di aver vinto lo: “Ho visto Franco Baresi dopo l’ultima partita, sei attorniato da leggende qui. Il modo in cui si difende in Italia è del tipo ‘mi assicurerò che con quello che sto facendo nessuno potrà superarmi’. C’è orgoglio. Guardate poi Bonucci e ...

Commenta per primo Fikayo, protagonista delfresco vincitore dello scudetto, ha realizzato un'intervista per The Sun in cui ha raccontato che stagione è stata per lui quella appena trascorsa e come si trova in ...L'Inghilterra esalta ile Fikayo. Il difensore in 18 mesi con la squadra di Stefano Pioli è cresciuto tantissimo, è ora di prendersi la Nazionale E' un Fikayodiverso quello che è volato in Inghilterra ...“Mai visto niente di simile: così tanta gente, tutta per strada, non si può descrivere. Ci sono volute ore per percorrere pochi chilometri. Nessuno si aspettava che ce la facessimo. E per questo quand ...Il difensore rossonero si è inserito alla perfezione conquistando anche il posto in Nazionale per le prossime gare di Nations League. Ha parlato al Sun: “Scudetto sensazione dolce” ...