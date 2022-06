Milan | Tomori | “Scudetto? Molti non credevano in noi È stato tutto pazzesco”

Advertising

De_Sand88 : RT @sportmediaset: Tomori: 'Abbiamo fatto cambiare idea a tanti, sono felice al Milan' #Milan #Tomori - yassine01937035 : RT @sportface2016: #Milan, #Tomori: 'Abbiamo dimostrato che molta gente si sbagliava' - sportface2016 : #Milan, #Tomori: 'Abbiamo dimostrato che molta gente si sbagliava' - zazoomblog : Milan Tomori: 'Qui sto davvero bene. Scudetto? Mai vista una festa così. Maldini mi dà consigli ogni giorno�… - calsciomercato : Molte persone credevano che non ce l’avremmo fatta. Per noi è stata una dolce sensazione dimostrare a tutti che si… -

Commenta per primo Fikayo, protagonista delfresco vincitore dello scudetto, ha realizzato un'intervista per The Sun in cui ha raccontato che stagione è stata per lui quella appena trascorsa e come si trova in ...L'Inghilterra esalta ile Fikayo. Il difensore in 18 mesi con la squadra di Stefano Pioli è cresciuto tantissimo, è ora di prendersi la Nazionale E' un Fikayodiverso quello che è volato in Inghilterra ...“Mai visto niente di simile: così tanta gente, tutta per strada, non si può descrivere. Ci sono volute ore per percorrere pochi chilometri. Nessuno si aspettava che ce la facessimo. E per questo quand ...Il difensore rossonero si è inserito alla perfezione conquistando anche il posto in Nazionale per le prossime gare di Nations League. Ha parlato al Sun: “Scudetto sensazione dolce” ...