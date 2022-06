Mercato Milan – Bremer sul taccuino di Maldini: concorrenza Inter e non solo (Di venerdì 3 giugno 2022) Gleison Bremer, difensore del Torino, piace a tantissimi club, Milan compreso. Il brasiliano ha giocato una stagione super Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 giugno 2022) Gleison, difensore del Torino, piace a tantissimi club,compreso. Il brasiliano ha giocato una stagione super

Advertising

AntoVitiello : Scaroni a Sky: '#Maldini? Ha parlato con Cardinale dei suoi progetti, mi sembra abbia ottenuto un accordo generale.… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: da #Botman a #Bremer a #Berardi e #DeKetelaere (e non solo): le prime mosse del… - AntoVitiello : 'Sono contento che sia arrivato in tempo, in modo da poter affrontare i prossimi impegni ed in particolare il merca… - ZonaBianconeri : RT @PagineRomaniste: Calciomercato #Roma, #Zaniolo sul mercato: interesse da parte di #Milan e #Juventus #ASRoma #calciomercato https://… - Milannews24_com : Il piano del #Milan sul mercato -