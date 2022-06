L'autodifesa è una question fisica ma anche di testa: il convicersi che non si è vittime e non si deve subire (Di venerdì 3 giugno 2022) Può capitare purtroppo a tutte di trovarsi in una situazione pericolosa e di non sapere cosa fare o come gestirla. A volte bastano però pochi e semplici accorgimenti che possono cambiare la situazione a nostro vantaggio. E non è sempre questione di forza. L’autodifesa infatti, come spiega Manuel Spadaccini, istruttore professionista di difesa professionale, nato come operatore di forze dell’ordine e fondatore di @kma kravmagaacademy e @tacticalcombatshooting con 30 centri di Krav Maga Academy in tutta Italia, «non è solo questione di muscoli ma anche di piccole accortezze che impediscono di trasformarci in facili prede per l’aggressore, di testa e di grinta». ... Leggi su iodonna (Di venerdì 3 giugno 2022) Può capitare purtroppo a tutte di trovarsi in una situazione pericolosa e di non sapere cosa fare o come gestirla. A volte bastano però pochi e semplici accorgimenti che possono cambiare la situazione a nostro vantaggio. E non è sempree di forza. L’infatti, come spiega Manuel Spadaccini, istruttore professionista di difesa professionale, nato come operatore di forze dell’ordine e fondatore di @kma kravmagaacademy e @tacticalcombatshooting con 30 centri di Krav Maga Academy in tutta Italia, «non è soloe di muscoli madi piccole accortezze che impediscono di trasformarci in facili prede per l’aggressore, die di grinta». ...

Advertising

prxsperityy : RT @RolandVDMerry: Censurato, imbavagliato, zittito per un post di pura autodifesa nazionale al preludio di una gloriosa festa popolare. Fe… - RolandVDMerry : Censurato, imbavagliato, zittito per un post di pura autodifesa nazionale al preludio di una gloriosa festa popolar… - Benjo36888305 : @Arturo_Scotto La NATO non è l'Europa. Si faccia l'Esercito Europea e una Politica Estera comune. Pensiamo allo svi… - Twittytwitty17 : @Cr1st14nM3s14n0 La cosa assurda è che se introducessero una norma per cui l'autodifesa 'perché 200 anni fa' fosse… - dgx2018 : RT @TatiUdaci: ????La Corte Suprema della Russia ha ampliato i limiti dell'autodifesa ammissibile, consentendo ai cittadini di difendersi d… -