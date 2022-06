Juventus | Koulibaly nel mirino | idea scambio con un altro difensore

(Di venerdì 3 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri seguono semprecon attenzione e pensano di proporre unoal Napoli Lanon abbandona la pista che porta a Kalidou. Il centrale del Napoli non dovrebbe rinnovare con i partenopei e potrebbe lasciare la squadra allenata da Spalletti nella finestra di mercato estivo. I bianconeri pensano ad unocon il Napoli, che vedrebbe Demiral fare percorso inverso: il turco, infatti, potrebbe tonare alla Juve in caso di mancato riscatto da parte dell’Atalanta e potrebbe a quel punto essere utilizzato come preziosa pedina di. A riportarlo è Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

