Incidente stradale ad Anzio: 52enne con crack e senza assicurazione (Di venerdì 3 giugno 2022) Brutto Incidente stradale ad Anzio: nell’auto spunta droga. Un pericoloso Incidente ad Anzio in via taglio delle 5 miglia ha visto coinvolta una donna di 52 anni, di Nettuno, uscita di strada e con l’auto ad impattare contro la recinzione di un’abitazione privata fino a sfondarla. La donna, soccorsa in codice rosso all’ospedale di Anzio, non è in pericolo di vita. Tuttavia, nel corso delle operazioni di soccorso i medici si sono accorti che la donna aveva tra gli abiti delle sostanze che potevano sembrare stupefacenti. Incidente stradale ad Anzio: droga in auto senza assicurazione La Polizia locale, ha avviato le operazioni per ricostruire la dinamica dello scontro e, durante la perquisizione della ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022) Bruttoad: nell’auto spunta droga. Un pericolosoadin via taglio delle 5 miglia ha visto coinvolta una donna di 52 anni, di Nettuno, uscita di strada e con l’auto ad impattare contro la recinzione di un’abitazione privata fino a sfondarla. La donna, soccorsa in codice rosso all’ospedale di, non è in pericolo di vita. Tuttavia, nel corso delle operazioni di soccorso i medici si sono accorti che la donna aveva tra gli abiti delle sostanze che potevano sembrare stupefacenti.ad: droga in autoLa Polizia locale, ha avviato le operazioni per ricostruire la dinamica dello scontro e, durante la perquisizione della ...

