In occasione della Festa del Papà, Eskute collabora con Innaest per la prima mondiale della serie Netuno (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA, 3 giugno 2022 /PRNewswire/



Con l'avvicinarsi della Festa del Papà, Eskute, azienda in rapida crescita nel settore delle biciclette elettriche, ha stretto una partnership con Innaest per il debutto mondiale della nuova MTB elettrica Netuno Pro. Con il lancio della bici elettrica Netuno, Eskute e Innaest invitano tutti a "Pedalare Eskute, Pedalare con Papà" quest'estate. Innaest x Eskute Innaest, piattaforma leader di e-commerce, aiuta i clienti a creare uno stile di vita creativo con una selezione curata di elettrodomestici e prodotti per la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA, 3 giugno 2022 /PRNewswire/Con l'avvicinarsidel, azienda in rapida crescita nel settore delle biciclette elettriche, ha stretto una partnership conper il debuttonuova MTB elettricaPro. Con il lanciobici elettricainvitano tutti a "Pedalare, Pedalare con" quest'estate., piattaforma leader di e-commerce, aiuta i clienti a creare uno stile di vita creativo con una selezione curata di elettrodomestici e prodotti per la ...

Advertising

MinisteroDifesa : L’Inno d’#Italia interpretato dal gruppo @ilvolo in occasione della #FestadellaRepubblica #IlVolo #2giugno - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella ???? ai Prefetti d'Italia in occasione della #FestadellaRepubblica:… - MinisteroDifesa : Il messaggio del Ministro @guerini_lorenzo alle donne e agli uomini della Difesa, in occasione del 76° anniversari… - cristin86212732 : RT @rita98129439: @lupetta60 Elegantissimo,il suo modo di masticare la gomma in un’occasione ufficiale… Che soffra di alitosi?A 75 anni ci… - angela_roveda : RT @giovanardiandre: Giacinto della Cananea (come sempre) lucido e equilibrato sui referendum sulla giustizia. È una grande occasione, fac… -