Il miglior Under-21: Nicola Zalewski (Di venerdì 3 giugno 2022) Partiamo dalla fine, dai festeggiamenti di Roma-Feyenoord. Pellegrini sta rilasciando una di quelle interviste post trionfo, con la gioia negli occhi e l’atmosfera rilassata da ultimo giorno di scuola, quando Nicola Zalewski, che potrebbe sembrare un liceale, gli lancia della birra addosso. Pellegrini lo riprende bonariamente, da capitano, ma quello continua, alla ricerca di attenzioni. Pellegrini allora lo invita ad avvicinarsi: «vieni vieni deficiente» gli dice, con una sfumatura romana che trasforma un insulto in una carezza. Lui, che a 25 anni per molti è ancora un giovane, abbraccia Zalewski e dice «dobbiamo ripartire da questi ragazzi qui, che ci danno tanto, che si impegnano tanto, anche se ogni tanto possiamo essere un po’ duri, un po’ grandi, per fargli capire delle cose, perché sappiamo che sono importanti, come ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 3 giugno 2022) Partiamo dalla fine, dai festeggiamenti di Roma-Feyenoord. Pellegrini sta rilasciando una di quelle interviste post trionfo, con la gioia negli occhi e l’atmosfera rilassata da ultimo giorno di scuola, quando, che potrebbe sembrare un liceale, gli lancia della birra addosso. Pellegrini lo riprende bonariamente, da capitano, ma quello continua, alla ricerca di attenzioni. Pellegrini allora lo invita ad avvicinarsi: «vieni vieni deficiente» gli dice, con una sfumatura romana che trasforma un insulto in una carezza. Lui, che a 25 anni per molti è ancora un giovane, abbracciae dice «dobbiamo ripartire da questi ragazzi qui, che ci danno tanto, che si impegnano tanto, anche se ogni tanto possiamo essere un po’ duri, un po’ grandi, per fargli capire delle cose, perché sappiamo che sono importanti, come ...

