Il corpo di Jessica nella fossa La polizia dà la caccia al marito - Cronaca - quotidiano.net

Lesto, morta a 32 anni: si indaga per omicidio Dall'inizio di maggio il marito diLesto, 32enne il cuiè stato trovato sepolto sul greto della Dora martedì scorso, non è in Val d'Aosta. La polizia lo sta cercando, nell'indagine per ricostruire gli ultimi giorni di ...Era sepolta in una fossa, sulfango e foglie. Dopo la scoperta del cadavere diLesto nei boschi di Aosta la procura ha aperto un fascicolo per omicidio e gli investigatori stanno cercando il marito per ricostruire ...Era sepolta in una fossa, sul corpo fango e foglie. Dopo la scoperta del cadavere di Jessica Lesto nei boschi di Aosta la procura ha aperto un fascicolo per omicidio e gli investigatori ...Dall’inizio di maggio il marito di Jessica Lesto, 32enne il cui corpo è stato trovato sepolto sul greto della Dora martedì scorso, non è in Val d’Aosta. La polizia lo sta cercando, nell’indagine per ...