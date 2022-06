Green pass e mascherine bar, ristoranti e discoteche, cosa cambia dal 1 maggio? (Di venerdì 3 giugno 2022) Il 1° maggio è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso di Green pass e mascherine cambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione del Green pass per bar e ristoranti, anche al chiuso, e per le discoteche, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle mascherine. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Il 1°è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso dicambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione delper bar e, anche al chiuso, e per le, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace.

