Germania | treno deraglia in Baviera | almeno tre morti

(Di venerdì 3 giugno 2022) Unto vicino a Garmisch - Partenkirchen, in. I media tedeschi riportano di diversi feriti. La polizia ha riferito ditre. In aggiornamento

Advertising

BreakingItalyNe : GERMANIA: Treno passeggeri regionale deraglia vicino a Garmisch-Partenkirchen nel land della Baviera: Almeno 3 mort… - danieledv79 : RT @RaiNews: L'incidente è accaduto a Garmisch - Partenkirchen nel sud della Germania - RaiNews : L'incidente è accaduto a Garmisch - Partenkirchen nel sud della Germania - isola_mar : RT @jeperego: C'è stato un incidente ferroviario in Baviera, vicino a #Garmisch Partenkirchen. Almeno 3 morti e numerosi feriti gravi. Tre… - PAOLANURNBERG : RT @jeperego: C'è stato un incidente ferroviario in Baviera, vicino a #Garmisch Partenkirchen. Almeno 3 morti e numerosi feriti gravi. Tre… -

RaiNews

Unè deragliato vicino a Garmisch - Partenkirchen, in Baviera. I media tedeschi riportano di diversi feriti. La polizia ha riferito di almeno tre morti . In aggiornamento...ilper i Mondiali agli spareggi contro la Macedonia, poi hanno perso pesantemente la Finalissima contro l'Argentina mostrando limiti e poche idee. Alla vigilia del match contro la, ... Germania, deraglia treno in Baviera: almeno tre i morti e diversi feriti Milano, 3 giu. (askanews) - Almeno tre persone sono morte in un incidente ferroviario nello stato federale tedesco della Baviera, con numerosi feriti gravi. Diversi feriti sono stati trasposrtati in o ...Un treno è deragliato a nord di Garmisch-Partenkirchen, in Baviera: dalle prime indiscrezioni ci sono diversi morti e feriti Tragedia vicino a Monaco, in Germania. Un treno regionale della rete ...