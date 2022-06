Gabrielli: «Il viaggio a Mosca di Salvini? Nessun rischio per la sicurezza nazionale» (Di venerdì 3 giugno 2022) Il segretario della Lega Matteo Salvini non abbandona l’idea di partire per Mosca per una «missione di pace». Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza Franco Gabrielli è tornato sulla questione, dopo aver richiamato Salvini nei giorni scorsi sottolineando che «che simili iniziative non spettano ai leader di partito, ma ai leader di governo». Ai microfoni di SkyTg24 Gabrielli ha dichiarato: «Non credo che le azioni di Salvini pongano in pregiudizio la sicurezza nazionale: la sicurezza del Paese è una cosa molto più grande delle singole iniziative, di pur autorevoli esponenti politici». Gabrielli ha poi aggiunto: «Ho sentito cose gravi, Salvini è un ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) Il segretario della Lega Matteonon abbandona l’idea di partire perper una «missione di pace». Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allaFrancoè tornato sulla questione, dopo aver richiamatonei giorni scorsi sottolineando che «che simili iniziative non spettano ai leader di partito, ma ai leader di governo». Ai microfoni di SkyTg24ha dichiarato: «Non credo che le azioni dipongano in pregiudizio la: ladel Paese è una cosa molto più grande delle singole iniziative, di pur autorevoli esponenti politici».ha poi aggiunto: «Ho sentito cose gravi,è un ...

Advertising

ZenatiDavide : No comment del governo sul possibile viaggio di Salvini in Russia: “Il Governo sapeva? No comment”. Così Franco Gab… - infoitinterno : Anche Gabrielli boccia il viaggio di Salvini a Mosca: «Rispetti i ruoli, iniziativa che spetta al governo» - Open - PotereaiSith : RT @TgLa7: Salvini commenta le ultime critiche giunte in merito al suo viaggio a Mosca. Tra queste, quella di Franco Gabrielli: 'simili ini… - GianCrown : RT @ilfoglio_it: '#Salvini in Russia? Non spetta a lui ma ai leader di governo. Tutti devono rispettare i propri ruoli'. L'intervento di Fr… - Destradipopolo : #GABRIELLI BOCCIA IL VIAGGIO DI #SALVINI A MOSCA: “RISPETTI I RUOLI, INIZIATIVA CHE SPETTA AL GOVERNO” IL CAPO DEI… -