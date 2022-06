Advertising

feddit_it : KlimatFest, Festa per il Clima a Milano - teletext_ch_it : In 30 a manifestazione per il clima -

Agenzia askanews

Cortei nel centro di Stoccolma per manifestare contro l'inazione per ilin concomitanza con la conferenza delle Nazioni Unite sul"Stoccolma+50". "Il messaggio che vogliamo trasmettere non è ancora stato fatto", ha affermato un attivista per il. 3 giugno 2022... ancora una volta, si esalta nelartistico che caratterizza la Città. Si tratta, è sempre bene ricordare, di unaideata e realizzata dal Maestro Menotti non a caso a Spoleto, una ... Clima, manifestazione a Stoccolma a margine della Conferenza Onu Milano, 3 giu. (askanews) - Cortei nel centro di Stoccolma per manifestare contro l'inazione per il clima in concomitanza con la conferenza ...La 65esima edizione della manifestazione è ormai alle porte. 'Desta perplessità l’idea di coltivare collaborazioni che esulano dalla sua storia' ...