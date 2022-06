Claudia Fauzia | la femminista che lotta per le donne del Sud Italia | “Una buona femmina è quella che non sta zitta”

Leggi su luce.lanazione

"Bona fimmina è chidda ca non parla". Recita così uno dei più antichi e diffusi proverbi siciliani. Lache sta, che non parla. Non la pensa così, in arte Malafimmina, attivista ed economista specializzata in studi di genere che includono la questione meridionale nel tema, cui l'Human Rights Youth Organization ha conferito il Premio Rosa Parks 2022 per il suo impegno rivolto alla tutela dei diritti umani. "Io non sarò come una delle tantezittite che ho visto nella mia vita"