Carige-Bper | chiusa l’operazione Montani | Benefici per tutta la Liguria

(Di venerdì 3 giugno 2022) Ai modenesi l’80% della banca ligure. Entro fine anno è prevista la fusione per incorporazione. Nasce un gruppo da 155 miliardi e 5 milioni di clienti

si è aggiudicataper la cifra "simbolica" di 1 euro mentre il Fitd ha versato una "dote" da 530 milioni. Laguidata da Piero Montani si conferma così la più convinta candidata, ...Banca comunica, in una nota, il completamento di acquisizione del 80% del capitale sociale di BancaBanca ha completato l'acquisto della partecipazione di Bancacon il corrispettivo complessivo di 1 euro previo versamento da parte del Fitd in favore di Bancadi un importo ...Bper Banca ha completato l’acquisto della partecipazione di Banca Carige con il corrispettivo complessivo di 1 euro; previo versamento da parte del Fitd in favore di Banca Carige di un importo di 530 ...Posso dirlo Finalmente». Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Liguria e vicepresidente del gruppo Erg, riflette sul “closing” del matrimonio fra Carige e Bper, legandolo alle nuove sfide che ...