Uomini e Donne, Andrea Della Ciorba torna su IG dopo la non scelta: il primo post (Di giovedì 2 giugno 2022) Qualche ora fa, Matteo Della Cioppa ha scritto il suo primo post su Instagram dopo la messa in onda Della scelta di Veronica Rimondi, la tronista di Uomini e Donne che gli ha preferito il rivale Matteo Farnea. “Sai quanti graffi sulle spalle che ti dà la vita! L’ importante è che non arrivino al cuore!” sono state le parole del ragazzo, chiaramente riferite a se stesso e a questa delusione che però non lo ha abbattuto. Anzi, Matteo è più che mai deciso a ricominciare con ancora più determinazione la sua ricerca dell’amore e Della felicità. Ha poi ringraziato tutti i followers che gli hanno mandato messaggi bellissimi, scusandosi perché sono talmente tanti da non riuscire a risponde a tutti come vorrebbe. “Vi ringrazio davvero!” ha ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 giugno 2022) Qualche ora fa, MatteoCioppa ha scritto il suosu Instagramla messa in ondadi Veronica Rimondi, la tronista diche gli ha preferito il rivale Matteo Farnea. “Sai quanti graffi sulle spalle che ti dà la vita! L’ importante è che non arrivino al cuore!” sono state le parole del ragazzo, chiaramente riferite a se stesso e a questa delusione che però non lo ha abbattuto. Anzi, Matteo è più che mai deciso a ricominciare con ancora più determinazione la sua ricerca dell’amore efelicità. Ha poi ringraziato tutti i followers che gli hanno mandato messaggi bellissimi, scusandosi perché sono talmente tanti da non riuscire a risponde a tutti come vorrebbe. “Vi ringrazio davvero!” ha ...

Advertising

robersperanza : Buon 2 Giugno. Oggi, per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla ce… - MinisteroDifesa : Il messaggio del Ministro @guerini_lorenzo alle donne e agli uomini della Difesa, in occasione del 76° anniversari… - meb : Agli uomini e le donne che, con il sacrificio di allora, ci hanno permesso di essere liberi oggi. Al voto per tutti… - kiarajung2000 : RT @Tahlequahtail: Ma Amber Heard che fa “sono molto delusa del risultato di questo verdetto per ciò che significa per le altre donne” amo… - AndreaGnarluz : Ammirate tutti la sua Fetenza....di Putin e Uomini e Donne #blob -