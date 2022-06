UFFICIALE - Sabatini non è piu il direttore sportivo della Salernitana

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 2 giugno 2022) L’U.S.1919 e ilWalterrendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023.Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura alle migliori fortune professionali. Fonte Us1919