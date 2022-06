(Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - Finisce la corsa da sogno di Martinasui campi in terra rossa di Parigi. La 28enne toscana, numero 59 del mondo, si è arresa nella semifinale del singolare femminile del Roland Garros di fronte alla 18enne Coco, numero 23 del ranking Wta e 18ma forza del tabellone. La statunitense, alla terza partecipazione al Roland Garros e, soprattutto, alla prima semifinale della carriera in prove del Grande Slam, al pari dell'azzurra, si è imposta col punteggio di 6-3 6-1. Ladiventa così la più giovane finalista del Roland Garros dal 2001 quando vi approdò una non ancora 18enne Kim Clijsters. Sabato dovrà sfidare la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia numero uno del mondo e del seeding, vincitrice del Major parigino nel 2020, ha superato la russa Daria Kasatkina col punteggio di 6-2, 6-1. Intanto la ...

Advertising

AGI - Agenzia Italia

Nulla da fare per Martinacontro la Gauff , l'azzurra2 - 0 (6 - 3, 6 - 1) e deve dire addio alla finale del Roland Garros . La 28enne fiorentina inizia bene, prima parte del primo set equilibrato. L'azzurra ......la Krejcikova che esce dalla Top Ten ed al secondo posto in classifica spunta Anett ...la giovane Leylah Fernandez che avvicina la Top Ten e che sfiderà ora ai Quarti la mostra Martina. ... Trevisan crolla contro Gauff, ma rilancia: "Sono cresciuta molto" Coco Gauff, insieme a Martina Trevisan è una delle prime finaliste del Roland Garros 2022. La 19enne americana ha eliminato la connazionale Stephens con il punteggio di 7 – 5, 6 – 2. Per la giovane te ...PARIGI - Martina Trevisan bissa il risultato del 2020 battendo Sasnovich in due set lottati, annullando un set point nel primo. Nona vittoria di fila, a un passo dalle prime 30 del ranking ...