Trevisan crolla contro Gauff | ma rilancia | Sono cresciuta molto

(Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - Finisce la corsa da sogno di Martinasui campi in terra rossa di Parigi. La 28enne toscana, numero 59 del mondo, si è arresa nella semifinale del singolare femminile del Roland Garros di fronte alla 18enne Coco, numero 23 del ranking Wta e 18ma forza del tabellone. La statunitense, alla terza partecipazione al Roland Garros e, soprattutto, alla prima semifinale della carriera in prove del Grande Slam, al pari dell'azzurra, si è imposta col punteggio di 6-3 6-1. Ladiventa così la più giovane finalista del Roland Garros dal 2001 quando vi approdò una non ancora 18enne Kim Clijsters. Sabato dovrà sfidare la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia numero uno del mondo e del seeding, vincitrice del Major parigino nel 2020, ha superato la russa Daria Kasatkina col punteggio di 6-2, 6-1. Intanto la ...

Laè stata in partita sino al 3 pari; poi è crollata sotto i colpi della più "completa" giocatrice di Atlanta. Da evidenziare, come dati statistici, che laha commesso quattro doppi ...Nulla da fare per Martinacontro la Gauff , l'azzurra2 - 0 (6 - 3, 6 - 1) e deve dire addio alla finale del Roland Garros . La 28enne fiorentina inizia bene, prima parte del primo set equilibrato. L'azzurra ...AGI - Finisce la corsa da sogno di Martina Trevisan sui campi in terra rossa di Parigi. La 28enne toscana, numero 59 del mondo, si è arresa nella semifinale del singolare femminile del Roland Garros d ...Nove anni dopo Sara Errani un'altra tennista italiana arriva a un passo dal trionfo. Martina ha dedicato il successo al padre malato scrivendo sulla telecamera, a fine match “Per te babbino mio” ...