Terremoto Salernitana | Sabatini verso l’addio | i retroscena!

(Di giovedì 2 giugno 2022) Ladi Iervolino ha di fatto messo in pratica un mezzo miracolo: salvare prima il club il 31 dicembre scorso, salvandolo una nuova volta in campo due settimane fa ed ora rimettendolo nel calcio che conta con un budget di tutto rispetto. Salerno e lameritano di poter raggiungere determinati traguardi, insieme a figure come Davide Nicola e Walter, architetti a modo loro del sogno diventato realtà.RotturaTuttavia, anche il giocattolo più bello può rompersi. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il direttore sportivo ed il presidente sarebbero vicini ad una rottura: “Potrebbe incredibilmente già interrompersi il rapporto trae la. Il direttore sportivo della squadra campana ha, ...

Advertising

occhio_notizie : ???? ULTIM'ORA - Terremoto in casa #Salernitana: #Sabatini può lasciare -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Nel mezzo c'è Davide Nicola , che a sua volta prima di firmare il rinnovo biennale aspetta di capirci qualcosa in più sulche sta scuotendo il pianeta. Leggi anche - Milan, ...In casa Samp si scatena une Mister D'Aversa rimane sulla panchina blucerchiata per cause ... Arriva il giorno della riscossa, sabato 16 aprile a Marassi c'è lama la Samp sbaglia ... Salernitana, terremoto ai vertici: Sabatini a un passo dall'addio Troppo forti i contrasti tra il presidente Iervolino e il dirigente umbro: la pietra della discordia è il rapporto con i procuratori ...Walter Sabatini potrebbe non rinnovare con la Salernitana. L'accordo per il rinnovo, ora, potrebbe clamorosamente saltare ...