Stefano Pioli rispetta il fioretto Scudetto | scalato il Passo della Cisa in bicicletta FOTO

"Ora devo mantenere l'impegno di scalare la Cisa in bicicletta. Ho poco allenamento ma bisogna soffrire". Lo aveva detto pochi giorni fa Stefano Pioli, in un'intervista a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio. Detto, fatto. Il fioretto Scudetto è stato rispettato: Pioli è partito da Parma, arrivando in bici fino al Passo della Cisa. La fatica si è fatta sentire, come quella che ha accompagnato per tutta la stagione trionfale un Milan che ha saputo tornare al successo. Una gran fatica, ma anche una grande passione quella per il ciclismo che Pioli non ha mai nascosto.

