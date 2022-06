Stefano De Martino: svela cosa fa la sorella per la prima volta (Di giovedì 2 giugno 2022) Stefano De Martino svela cosa fa la sorella per la prima volta: ecco le sue parole su Adelaide De Martino, più piccola di lui. Oltre ad essere tornato al centro delle cronache di gossip sempre a causa di Belen, Stefano De Martino è di recente stato di nuovo protagonista anche del serale di Amici, dove L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 2 giugno 2022)Defa laper la: ecco le sue parole su Adelaide De, più piccola di lui. Oltre ad essere tornato al centro delle cronache di gossip sempre a causa di Belen,Deè di recente stato di nuovo protagonista anche del serale di Amici, dove L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ParliamoDiNews : Stefano De Martino l`ha fatto per davvero: il gesto non lascia più dubbi - - infoitcultura : 'Come va con Belen?', Stefano De Martino reagisce così: Maurizio Costanzo se la ride - VIDEO - infoitcultura : Stefano De Martino, dopo le recenti dichiarazioni arriva il gesto inequivocabile - 361magazine - infoitcultura : Maurizio Costanzo, la domanda su Belen imbarazza Stefano De Martino: la reazione del ballerino - infoitcultura : Stefano De Martino, come va con Belen Rodriguez?/ La risposta spiazza tutti -