Roma Mkhitaryan | ultimatum giallorosso | la proposta all’armeno

(Di giovedì 2 giugno 2022)dellaper il rinnovo di: proposto un contrattoche dovrà decidere il suo futuro Lasta provando a tutti i costi a trattenere. Dopo l’offerta dall’Inter di 4.5 milioni con un biennale sul tavolo, i giallorossi hanno fatto la controfferta. Undei giallorossi che hanno proposto 3.5 milioni annui con la possibilità di arrivare a 4.1 in base alle presenze. Inoltre ci sarebbe anche un rinnovo automatico con qualificazione in Europa e al 50% delle presenze. Palla nelle mani dell’armeno che dovrà decidere il da farsi. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

