Roland Garros, Ruud: “Sogno di giocare da sempre queste partite” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Dovrò essere molto concentrato e giocare il mio tennis contro Cilic se voglio arrivare in finale, perché so che sarà una partita molto dura, sta giocando ad alto livello. Sogno di giocare questo tipo di partite da quando ero bambino. Oggi è un grande giorno per il tennis norvegese“. Lo ha detto Casper Ruud in vista della semifinale al Roland Garros contro Marin Cilic. Si tratta del terzo precedente tra i due, Ruud ha vinto i primi due match. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “Dovrò essere molto concentrato eil mio tennis contro Cilic se voglio arrivare in finale, perché so che sarà una partita molto dura, sta giocando ad alto livello.diquesto tipo dida quando ero bambino. Oggi è un grande giorno per il tennis norvegese“. Lo ha detto Casperin vista della semifinale alcontro Marin Cilic. Si tratta del terzo precedente tra i due,ha vinto i primi due match. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Nadal ha eliminato in notturna il numero 1 del mondo e campione in carica Djokovic nei quarti di finale de… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - zazoomblog : Roland Garros 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv Mediaset? Dove vedere semifinali - #Roland #Garros… - LoSportpiubello : Emozioni alla radio 2149: Tennis, ROLAND GARROS 1/4 di finale NADAL-DJOKOVIC (31-5-2022) -