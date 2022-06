Pogba Juve, ultimi dettagli sistemati: il ritorno ad un passo (Di giovedì 2 giugno 2022) Pogba Juve, il ritorno ad un passo: sistemati gli ultimi dettagli per l’arrivo del francese in bianconero nei prossimi giorni Paul Pogba è ad un passo dal ritorno alla Juve. Dopo l’addio al Manchester United, i bianconeri stanno affondando il colpo per la firma del francese. sistemati gli ultimi dettagli legati all’ingaggio e al contratto del centrocampista, che nei prossimi giorni verrà quindi annunciato. Lo riporta Juventusnews24. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022), ilad ungliper l’arrivo del francese in bianconero nei prossimi giorni Paulè ad undalalla. Dopo l’addio al Manchester United, i bianconeri stanno affondando il colpo per la firma del francese.glilegati all’ingaggio e al contratto del centrocampista, che nei prossimi giorni verrà quindi annunciato. Lo riportantusnews24. L'articolo proviene da Calcio News 24.

