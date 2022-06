Nettuno, 19enne scomparso in mare: ritrovato dopo 4 giorni il corpo (Di giovedì 2 giugno 2022) Nettuno – Lo cercavano da domenica, da quando aveva fatto perdere le sue tracce in mare all’altezza del santuario di Nostra Signora delle Grazie a Nettuno (leggi qui). I soccorritori hanno cercato il giovane ininterrottamente, fino a oggi quando il corpo del ragazzo è stato individuato e recuperato. Si sono concluse le ricerche in mare, condotte sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia con l’impiego di unità navali e mezzi aerei della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare e via terra da parte di personale della Guardia Costiera, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, in esito al ritrovamento del bagnante disperso da domenica 29 maggio lungo il tratto di mare antistante il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 giugno 2022)– Lo cercavano da domenica, da quando aveva fatto perdere le sue tracce inall’altezza del santuario di Nostra Signora delle Grazie a(leggi qui). I soccorritori hanno cercato il giovane ininterrottamente, fino a oggi quando ildel ragazzo è stato individuato e recuperato. Si sono concluse le ricerche in, condotte sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia con l’impiego di unità navali e mezzi aerei della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato e dell’Aeronautica Militare e via terra da parte di personale della Guardia Costiera, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, in esito al ritrovamento del bagnante disperso da domenica 29 maggio lungo il tratto diantistante il ...

