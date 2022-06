Milan | tripla conferma | in arrivo i rinnovi di Maldini | Massara e Gazidis

(Di giovedì 2 giugno 2022)nel. Inper i tre dirigenti rossoneri, punti fermi per il futuro Il progettovincente rimarà tale anche dopo questo passaggio di proprietà da Elliott a RedBird, e allo stesso modo il team di dirigenti che ha condotto ilin alto saràto. I contratti in scadenza disaranno rinnovati, così come quello dell’a.d. Ivan, che resterà in sella anche con il nuovo assetto societario. Questo, scrive La Gazzetta dello Sport, dopo i distensivi e condivisi scambi delle ultime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

