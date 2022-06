Meteo, le previsioni di giovedì 2 giugno (Di giovedì 2 giugno 2022) Bel tempo e caldo afoso al Nord, sole e molto caldo al Centro e al Sud. Sono queste le previsioni Meteo per giovedì 2 giugno. Per la Festa della Repubblica, l’Italia è ancora alle prese con l’anticiclone africano Scipione e con temperature eccezionali. Qualche nube solo sulle Alpi, dove saranno possibili isolati temporali di calore a partire dal primo pomeriggio. Altrove cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Sono attesi fino a 33-34 gradi a Firenze e Roma e 38 nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti saranno deboli, i mari generalmente calmi (LE previsioni Meteo). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 2 giugno 2022) Bel tempo e caldo afoso al Nord, sole e molto caldo al Centro e al Sud. Sono queste leper. Per la Festa della Repubblica, l’Italia è ancora alle prese con l’anticiclone africano Scipione e con temperature eccezionali. Qualche nube solo sulle Alpi, dove saranno possibili isolati temporali di calore a partire dal primo pomeriggio. Altrove cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Sono attesi fino a 33-34 gradi a Firenze e Roma e 38 nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti saranno deboli, i mari generalmente calmi (LE).

