Mertens | Esposito | “Fino al 30 Giugno non può firmare con nessuno | ha una clausola unilaterale per il rinnovo | ma non sarà esercitata da Adl”

(Di giovedì 2 giugno 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, giornalista e conduttore televisivo, amico di Aurelio De Laurentiis. Credi alla notizia cheabbia già firmato con la Lazio? “Non ci credo semplicemente perché non è possibile: il ragazzo,al 30, non puòcon, avendo il Napoli unaper il. Questanonperché Adl deve abbassare il monte ingaggi, ma la proposta al belga è stata fatta. Sono altresì convinto che il presidente allestirà una squadra all’altezza di superare il ...

Advertising

infoitsport : Mertens ha già firmato con la Lazio? Esposito: 'E' impossibile: ecco come stanno le cose' - MondoNapoli : Esposito: 'Le parole di De Laurentiis? Se ha parlato di scudetto è perché ci crede. Mertens alla Lazio? Non è possi… - NackaSkoglund89 : RT @NackaSkoglund89: Asensio Origi Leao ? Lautaro Dzeko Esposito Di Maria Vlahovic Chiesa Mertens Immobile FA7 Isco Abraham Zaniolo… - NackaSkoglund89 : Asensio Origi Leao ? Lautaro Dzeko Esposito Di Maria Vlahovic Chiesa Mertens Immobile FA7 Isco Abraham Zaniol… -

AreaNapoli.it

...un profilo giovane come Pinamonti odell'Inter, oppure l'usato sicuro. A tal proposito Caputo sembra il profilo ideale anche se la Sampdoria sta alzando le pretese. C'è poi il sogno...Con Muriqi di ritorno e bocciato a più riprese, Sarri sogna (e chiama). L'offerta del ... Nessun segnale al momento per, sempre dell'Inter, e Burkardt del Mainz. L'evento Stasera alle ... Mertens ha già firmato con la Lazio Esposito: 'E' impossibile: ecco come stanno le cose' Due i temi caldi del giorno affrontati dalla redazione di 1 Station Radio: il futuro di Dries Mertens e la sconfitta dell'Italia contro l'Argentina. Ne ha parlato il giornalista Paolo Esposito ai ...Il giornalista Paolo Esposito ha fatto chiarezza dopo le voci che sono circolate in questi giorni sul futuro del bomber belga.