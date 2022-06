Manifestazione pro Vigorito: in Curva cori, striscioni e incitamenti per convivere il presidente (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Curva Sud e i tifosi hanno riposto all’appello. In una fase assai delicata per il calcio beneventano, dopo la volontà espressa da Oreste Vigorito di lasciare il club e di non iscrivere la squadra in serie B subito dopo lo striscione esposto nei pressi dello stadio, si è mossa la Curva sud, il cuore della tifoseria giallorossa che, lanciato l’appello via social, si è riunita allo stadio in Curva per sostenere i colori giallorossi in un momento difficile e complicato. Erano in 600 circa, nonostante la giornata festiva e alla vigilia di un incontro molto probabile decisivo previsto nella mattinata di domani con il sindaco Clemente Mastella. cori, striscioni, fumogeni e anche fuochi d’artificio. Tutto rivolto a uno specifico interlocutore: ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – LaSud e i tifosi hanno riposto all’appello. In una fase assai delicata per il calcio beneventano, dopo la volontà espressa da Orestedi lasciare il club e di non iscrivere la squadra in serie B subito dopo lo striscione esposto nei pressi dello stadio, si è mossa lasud, il cuore della tifoseria giallorossa che, lanciato l’appello via social, si è riunita allo stadio inper sostenere i colori giallorossi in un momento difficile e complicato. Erano in 600 circa, nonostante la giornata festiva e alla vigilia di un incontro molto probabile decisivo previsto nella mattinata di domani con il sindaco Clemente Mastella., fumogeni e anche fuochi d’artificio. Tutto rivolto a uno specifico interlocutore: ...

