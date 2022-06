Luca Steinmann a Lugansk dove si commemorano le vittime di un attacco ucraino di 8 anni fa

(Di giovedì 2 giugno 2022) Il nostro inviato ha sentito alcuni dei partecipanti: c'è chi dice di sentirsi russi, altri non si riconoscono più nell'Ucraina di un tempo e si paragonano ai cittadini della ex - Jugoslavia

Il nostro inviato ha sentito alcuni dei partecipanti: c'è chi dice di sentirsi russi, altri non si riconoscono più nell'Ucraina di un tempo e si paragonano ai cittadini della ex - JugoslaviaKoleg Koval spiega come funziona l'erogazione dei passaporti russi ai cittadini dei territori che conquistano e i preparativi perché la LNR diventi ufficialmente ... Luca Steinmann intervista il vicepresidente del Parlamento della Repubblica di Lugansk Dopo 300 ore di live il direttore del Tg La7 chiude lo speciale sul conflitto in Ucraina: “Di fronte a notizie importanti pronti a riaprire" ...Il nostro inviato ha sentito alcuni dei partecipanti: c'è chi dice di sentirsi russi, altri non si riconoscono più nell'Ucraina di un tempo e si paragonano ai cittadini della ex-Jugoslavia ...