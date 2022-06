L’intervento della postale per verificare se, sul web, sono state diffuse le immagini delle infermiere in doccia (Di giovedì 2 giugno 2022) Una telecamera nascosta bene, di altissima qualità, ma che – stando alle perizie – non poteva registrare le immagini, ma soltanto trasmetterle a una sorta di “sala monitor” collocata in un’altra stanza dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Ma non è escluso che le immagini possano essere state catturate direttamente dal monitor, con altri dispositivi di registrazione. E i timori delle infermiere della struttura sanitaria, che venivano riprese a loro insaputa mentre facevano la doccia, sono quelli che le stesse immagini possano essere in qualche modo pubblicate e diffuse sul web. Per questo motivo, la procura della città toscana ha chiesto L’intervento delle forze ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 2 giugno 2022) Una telecamera nascosta bene, di altissima qualità, ma che – stando alle perizie – non poteva registrare le, ma soltanto trasmetterle a una sorta di “sala monitor” collocata in un’altra stanza dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Ma non è escluso che lepossano esserecatturate direttamente dal monitor, con altri dispositivi di registrazione. E i timoristruttura sanitaria, che venivano riprese a loro insaputa mentre facevano laquelli che le stessepossano essere in qualche modo pubblicate esul web. Per questo motivo, la procuracittà toscana ha chiestoforze ...

