L'Inter chiama Dybala: ecco i commenti galeotti di Zanetti e Materazzi (Di giovedì 2 giugno 2022) Paulo Dybala, dopo la Finalissima vinta dalla sua Argentina contro l'Italia, pubblica un post su Instagram. Una foto che lo ritrae raggiante,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 2 giugno 2022) Paulo, dopo la Finalissima vinta dalla sua Argentina contro l'Italia, pubblica un post su Instagram. Una foto che lo ritrae raggiante,...

Advertising

sportli26181512 : L'Inter chiama Dybala: ecco i commenti galeotti di Zanetti e Materazzi: Paulo Dybala, dopo la Finalissima vinta dal… - sportli26181512 : Inter, Zanetti 'chiama' Dybala: 'Ha solo bisogno di continuità': Intervistato da 'Tnt Sports' prima della Finalissi… - BullaInterista : RT @DanyMalkInter: Ora si chiama “convertible bonds”. Per l’Inter son debiti…sempre sul pezzo l’uomo della finanza di The Sims - ilbianconerocom : Dybala: 'Felicità unica'. E Materazzi lo chiama all'Inter: 'Non vedo l'ora!' - tuttosport : #Materazzi chiama #Dybala all'#Inter: 'Non vedo l'ora...' ?? -