Le migliori serie tv di giugno per salvarsi dal caldo | da Peaky Blinders a Ms Marvel

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 2 giugno 2022) E’ iniziato il mese di2022, di conseguenza siamo pronti ad aggiornarvi con tutte le nuovetv disponibili sulle principali piattaforme di streaming, leggasi Prime Video, Netflix, Disney+, Sky/Now Tv e Apple Tv. Ms, 1/6/2022 – Computermagazine.itC’è moltissima carne al fuoco, a cominciare dalle nuove stagioni diamatissime come, The Boys e The Umbrella Academy, ma anche titoli come For All Mankind, The Orville, Borgen e Only Murders in the Building. Fra le novità, invece, l’attesa nuovatv, leggasi Ms., quindi The Staircase e l’edizione Corea dellatv dei record La Casa di Carta. Di seguito l’elenco completo di tutto il programma previsto per il mese di ...