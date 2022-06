L’Arena Cervantes torna a Roma dal 23 al 26 giugno (Di giovedì 2 giugno 2022) torna L’Arena Cervantes: quattro lungometraggi spagnoli in quattro lingue diverse e la presenza del regista e scrittore David Trueba. Quattro film per quattro lingue: la Spagna contemporanea raccontata attraverso le sue lingue ufficiali con film in castigliano, catalano, gallego e basco Ingresso gratuito fino a esaurimento posti torna dal 23 al 26 giugno 2022 nel giardino dell’Instituto Cervantes di Roma (via di Villa Albani, 16) L’Arena Cervantes, rassegna cinematografica che presenta quattro lungometraggi – tra cui un documentario – dalla Spagna, in versione originale con sottotitoli in italiano. A ingresso gratuito fino a esaurimento posti, la rassegna, vedrà la presenza del regista e scrittore David Trueba, ospite a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 giugno 2022): quattro lungometraggi spagnoli in quattro lingue diverse e la presenza del regista e scrittore David Trueba. Quattro film per quattro lingue: la Spagna contemporanea raccontata attraverso le sue lingue ufficiali con film in castigliano, catalano, gallego e basco Ingresso gratuito fino a esaurimento postidal 23 al 262022 nel giardino dell’Institutodi(via di Villa Albani, 16), rassegna cinematografica che presenta quattro lungometraggi – tra cui un documentario – dalla Spagna, in versione originale con sottotitoli in italiano. A ingresso gratuito fino a esaurimento posti, la rassegna, vedrà la presenza del regista e scrittore David Trueba, ospite a ...

L'Arena Cervantes, ospite David Trueba Torna dal 23 al 26 giugno 2022 nel giardino dell'Instituto Cervantes di Roma (via di Villa Albani, 16) l' Arena Cervantes , rassegna cinematografica che presenta quattro lungometraggi " tra cui un documentario " dalla Spagna, in versione originale con sottotitoli in italiano. A ingresso gratuito fino a ...