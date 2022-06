(Di giovedì 2 giugno 2022) FANO E' statoper domani sera alle ore 21.15 ilorganizzato dall'Avsi nella pinacoteca di San Domenico per raccogliere fondi a sostegno degli immigrati ucraini costretti ad ...

Advertising

corriereadriatico.it

Superare le polemiche Tra gli interpreti figura anche una cantaneKorobetskaya, che si è dissociata dalla politica di aggressione del suo Paese e si è schierata a favore della pace. ...Superare le polemiche Tra gli interpreti figura anche una cantaneKorobetskaya, che si è dissociata dalla politica di aggressione del suo Paese e si è schierata a favore della pace. ... La russa Taisiya e l'ucraina Yuliyia, due soprano insieme sul palco: confermato il Concerto per la pace FANO E’ stato confermato per domani sera alle ore 21.15 il concerto organizzato dall’Avsi nella pinacoteca di San Domenico per raccogliere fondi a sostegno degli immigrati ...La pace tra Ucraina e Russia si stringe a Fano grazie alle cantanti liriche Yuliya Tkaqchenko (ucraina) e alla collega russa Taisiya Korobetskaya. Le due soprano, entrambe emergenti nel mondo della li ...