Impallomeni | “Zaniolo? Credo ci sia qualcosa Acquisto in stile Milan”

(Di giovedì 2 giugno 2022) Stefano, giornalista ed ex calciatore, ha parlato del possibiledi Nicolòda parte del. Le dichiarazioni

Advertising

PianetaMilan : #Impallomeni: '#Zaniolo? Credo ci sia qualcosa. Acquisto in stile @acmilan' #ACMilan #Milan #SempreMilan - Milannews24_com : Impallomeni su Zaniolo: «L’etichetta nel mondo del calcio c’è sempre, al Milan piace» - infoitsport : TMW RADIO - Impallomeni: 'Zaniolo sarebbe un acquisto da Milan' - infoitsport : TMW RADIO - Impallomeni: 'Zaniolo è un acquisto da Milan. Pogba farà grande stagione alla Juve' - infoitsport : Impallomeni: “Interesse concreto per Zaniolo, sarebbe acquisto da Milan” -

Stefano, a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del Napoli e disul futuro die sulle possibilità scudetto del Napoli Un membro dell'entourage diha parlato del futuro del ragazzo e del momento che sta vivendo: 'Si parla troppo ...Stefano, a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del Napoli e disul futuro die sulle possibilità scudetto del Napoli Un membro dell'entourage diha parlato del futuro del ragazzo e del momento che sta vivendo: 'Si parla troppo ...Mossa imprevista in arrivo sul calciomercato del Milan: i rossoneri mirano il trequartista della Roma Nicolò Zaniolo ...tmw radio Impallomeni: 'Zaniolo è un acquisto da Milan. Credo che piaccia al Milan Zaniolo e credo ci sia qualcosa. Milan, c'è un forte interesse per Zaniolo. Milan, c'è interesse per Zaniolo Pogba fa ...