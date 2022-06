Giro del Delfinato 2022, i favoriti: tutti contro Primoz Roglic, occhio ad Enric Mas (Di giovedì 2 giugno 2022) Non è passata neanche una settimana dal termine del Giro d’Italia e si inizia già a pensare al prossimo appuntamento importante della stagione: a luglio scatta il Tour de France, per prepararsi al meglio alla Grande Boucle spazio ad una corsa tradizionale come il Giro del Delfinato, in programma dal 5 giugno. Il grande favorito non può che essere Primoz Roglic. Lo sloveno attende la sfida al connazionale/rivale Tadej Pogacar e, sulle strade transalpine, vorrà lanciare il primo segnale. Si sta preparando al meglio per non ripetere gli errori commessi negli scorsi anni e qin questa stagione assolutamente non vorrà fallire. Attenzione però, sempre in casa Jumbo-Visma, a un altro corridore molto performante in salita: Jonas Vingegaard ha terminato secondo nel 2021 la Grande Boucle ed in salita sembra non ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Non è passata neanche una settimana dal termine deld’Italia e si inizia già a pensare al prossimo appuntamento importante della stagione: a luglio scatta il Tour de France, per prepararsi al meglio alla Grande Boucle spazio ad una corsa tradizionale come ildel, in programma dal 5 giugno. Il grande favorito non può che essere. Lo sloveno attende la sfida al connazionale/rivale Tadej Pogacar e, sulle strade transalpine, vorrà lanciare il primo segnale. Si sta preparando al meglio per non ripetere gli errori commessi negli scorsi anni e qin questa stagione assolutamente non vorrà fallire. Attenzione però, sempre in casa Jumbo-Visma, a un altro corridore molto performante in salita: Jonas Vingegaard ha terminato secondo nel 2021 la Grande Boucle ed in salita sembra non ...

