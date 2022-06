Giovanni Tria: "Vogliamo alzare i salari? Tagliamo il Superbonus" (Di giovedì 2 giugno 2022) La ricetta dell'ex ministro dell'Economia: "Serve un intervento redistributivo per ricostituire il potere d'acquisto dei redditi bassi: più che fare nuovo debito, bisogna ridurre la spesa pubblica non necessaria" Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 giugno 2022) La ricetta dell'ex ministro dell'Economia: "Serve un intervento redistributivo per ricostituire il potere d'acquisto dei redditi bassi: più che fare nuovo debito, bisogna ridurre la spesa pubblica non necessaria"

Advertising

HuffPostItalia : Giovanni Tria: 'Vogliamo alzare i salari? Tagliamo il Superbonus' - darroyo04 : RT @economicsfest: Recessione globale, per Marcello Estevão (World Bank) il rischio non è così forte “ma il mondo però andrà a velocità div… - sole24ore : RT @economicsfest: Recessione globale, per Marcello Estevão (World Bank) il rischio non è così forte “ma il mondo però andrà a velocità div… - economicsfest : Recessione globale, per Marcello Estevão (World Bank) il rischio non è così forte “ma il mondo però andrà a velocit… - jacopogiliberto : RT @economicsfest: “Il rischio stagnazione è reale se non ci sarà coordinamento internazionale delle politiche monetarie per superare gli s… -