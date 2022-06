Futuro Fabian Ruiz: il Napoli offre rinnovo con clausola, i dettagli (Di giovedì 2 giugno 2022) Fabian Ruiz ha realizzato un’ottima stagione in questo campionato, collezionando ben sette reti e quattro assist e deliziando i tifosi con la sua specialità del tiro dalla distanza. Il suo Futuro in maglia azzurra, però, non è ancora definito, a fronte di un contratto che andrà in scadenza a giugno del prossimo anno e dell’interesse di alcuni club spagnoli, ancora non concretizzatosi. FOTO: Getty Images, Fabian Ruiz L’idea del Napoli ad oggi è quella di proporre il rinnovo al giocatore per evitare di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, l’offerta del Presidente De Laurentiis è di un prolungamento fino al 2024 con una modifica all’ingaggio e l’introduzione di una clausola ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 giugno 2022)ha realizzato un’ottima stagione in questo campionato, collezionando ben sette reti e quattro assist e deliziando i tifosi con la sua specialità del tiro dalla distanza. Il suoin maglia azzurra, però, non è ancora definito, a fronte di un contratto che andrà in scadenza a giugno del prossimo anno e dell’interesse di alcuni club spagnoli, ancora non concretizzatosi. FOTO: Getty Images,L’idea delad oggi è quella di proporre ilal giocatore per evitare di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, l’offerta del Presidente De Laurentiis è di un prolungamento fino al 2024 con una modifica all’ingaggio e l’introduzione di una...

