Covid-19 | 17 193 nuovi contagi e 79 decessi in 24 ore Giù ricoveri

(Di giovedì 2 giugno 2022) Sono 17.193 ida coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati registrati 18.391). E' quanto riferisce il bollettino del ministero della Salute. Le vittime sono 79, venti in più rispetto a ieri. In calo i(-289), in lieve aumento le terapie intensive (+3). I tamponi effettuati risultano 181.055 con un tasso di positività al 9,5%. Nell'ultima settimana, secondo i dati della fondazione Gimbe c'è stata una discesa stabile del numero dei(-23,7%). In calo anche terapie intensive (-13,3%),ordinari (-17,9%) e(-16,6%).

