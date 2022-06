(Di giovedì 2 giugno 2022) Un vero e proprio colpo di sfortuna, nel momento più importante della stagione. Unaperha costretto il transalpino allo stop e, sullo sfondo, c’è il grande rischio di saltare il Tour de France. Il corridore della TotalEnergies, impegnato due giorni fa nella Mercan’Tour Classic 2022, che ha visto trionfare Jakob Fuglsang, è finito a terra picchiando a terra con il braccio. I successivi esami hanno riscontrato unadel. Ufficiale ovviamente il forfait al Giro del Delfinato, in programma il prossimo 5 giugno, ma a rischio c’è ovviamente la Grande Boucle, appuntamento fondamentale per lui e per la squadra. Il corridore 28enne si era fatto vedere in gran spolvero in questo inizio di stagioni con dei piazzamenti di qualità, soprattutto alla ...

Advertising

OA Sport

'Quella per ilè una passione nata tardi, per caso. Facendo zapping sul televisore ... Poi unamalattia l'ha portato via, a soli 40 anni. Era appena diventato padre. così quella ...... proprio il giorno dopo il suo compleanno, è rimasto vittima di unacaduta che lo ha ... anno d'oro per ilitaliano. È stato infatti premiato sul podio finale di Parigi poco prima dell'... Ciclismo: brutta caduta e frattura del radio per Pierre Latour Un vero e proprio colpo di sfortuna, nel momento più importante della stagione. Una brutta caduta per Pierre Latour ha costretto il transalpino allo stop e, sullo sfondo, c’è il grande rischio di ...L'uomo stava percorrendo la statale all'altezza di Bargagli quando l'animale è sbucato dalla boscaglia e lo ha colpito in pieno ...