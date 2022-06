Calciomercato Roma, nuovo colpo: piace Isco (Di giovedì 2 giugno 2022) La Roma lavora per il colpo a centrocampo da dare a Mourinho. Il nome, che nelle ultime ore ha molto incuriosito il club giallorosso è quello di FrancIsco Romàn Alarcòn Suàrez, meglio conosciuto... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 2 giugno 2022) Lalavora per ila centrocampo da dare a Mourinho. Il nome, che nelle ultime ore ha molto incuriosito il club giallorosso è quello di FrancRomàn Alarcòn Suàrez, meglio conosciuto...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Cifre e dettagli dell'offerta per il rinnovo di #Mkhitaryan: il giocatore dovrà d… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, la strategia per arrivare a #Solbakken del @Glimt - GiovaAlbanese : Su #Zaniolo c'è anche il #Milan. Mentre la #Roma, in caso di permanenza nella sessione di #calciomercato ormai alle… - saltandpepper90 : RT @saltandpepper90: Ve la dico come mi arriva ORA. #Roma e #Isco molto molto vicini. Il #calciomercato non dorme MAI! ???? @SociosItalia @… - sassuolonews : Frattesi Roma, c'è l'offerta al Sassuolo sfruttando la clausola. Inter alleato #calciomercato -