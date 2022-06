Advertising

Corriere dello Sport

Svenha mandato un messaggio al Milan e alle altre sue pretendenti in un'intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad : " A Lille ho giocato la mia ultima partita, ora voglio fare un passo in ...... chiuso da Tomori, Kalulu,e dal recupero dall'infortunio di Kjær. Inutile aggiungere che il ... Daniel Maldini Gallianiil suo vecchio amico Paolo Maldini e, dopo Gabbia, strappa anche il ... Botman chiama il Milan: "Voglio fare un passo in avanti" Il difensore olandese del Lille è pronto al grande salto: "Spero che il trasferimento venga completato presto" ...L’alternativa a Sven Botman si chiama Pau Torres e gioca in Spagna: ecco i dettagli sull’interesse rossonero nei confronti del ragazzo. Si è capito ormai che nessuna trattativa è scontata o è già term ...