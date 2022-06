Benzina | allarme Codacons | Superati nuovamente i 2 euro in tutta Italia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 2 giugno 2022) I listini die gasolio tornano a raggiungere livelli record, al punto che in alcune zone del paese i prezzi alla pompa superano i 2al litro anche in modalità self. Lo denuncia il, che segnala la stangata suglini che hanno deciso di spostarsi in auto per il ponte del 2 giugno. In base al monitoraggio eseguito dall’associazione, i listini hanno toccato livelli altissimi ad esempio a Ischia, dove oggi un litro diin modalità servito costa fino a 2,249al litro, 2,130/litro in modalità self, mentre il gasolio arriva a costare 2,189/litro col servito. Prezzi abnormi anche in Sardegna, dove a La Maddalena la verde in modalità self è venduta a 2,109al litro, 2,299 ...