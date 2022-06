Basket NBA Finals 2022, su Sky e NOW Boston Celtics e Golden State Warriors (Di giovedì 2 giugno 2022) Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più appassionanti e spettacolari, le Finals NBA, che quest’anno propongono la sfida tra Boston Celtics e Golden State Warriors. Tutti gli incontri, al meglio delle sette gare, saranno trasmessi in diretta su Sky Sport NBA (alcuni match anche su Sky Sport Uno) e in streaming su NOW, con il commento live... Leggi su digital-news (Di giovedì 2 giugno 2022) Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più appassionanti e spettacolari, leNBA, che quest’anno propongono la sfida tra. Tutti gli incontri, al meglio delle sette gare, saranno trasmessi in diretta su Sky Sport NBA (alcuni match anche su Sky Sport Uno) e in streaming su NOW, con il commento live...

